Мир 20 июня 2023, 14:26 Столтенберг не стал комментировать возможное участие Украины в подрыве «Северных потоков» Генсек НАТО Столтенберг не прокомментировал возможное участие Украины в подрыве СП РИА «Новости»

Читать 360tv в

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался от комментариев о возможном участии Украины в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Его выступление во время посещения штаба учений на земле Шлезвиг-Гольштейн в Германии транслировала пресс-служба альянса.

«Есть расследования, которые продолжаются, поэтому я не буду делать никаких заключений», — сказал он.

Реклама

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать информацию об участии украинцев в подрыве трубопроводов.

В конце мая Россия выразила протест послам трех стран из-за отсутствия результатов расследований по «Северным потокам». Диппредставителей ФРГ, Дании и Швеции вызвали в МИД России.

В середине июня Россия в очередной раз призвала международное сообщество расследовать подрыв «Северных потоков» на закрытых консультациях Совета Безопасности ООН.