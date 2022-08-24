Появились кадры сноса памятника освободителям Риги

Работы по сносу памятника освободителям Риги в латвийской столице продолжаются. Утром 24 августа начался демонтаж статуи женского образа, об этом свидетельствуют соответствующие кадры с места событий.

Снос памятника в парке Победы Риги начался 23 августа. Рабочие к вечеру вторника снесли все три скульптуры советских солдат-освободителей. Полностью демонтаж должен завершиться до 15 ноября. Власти выделили на эти цели около 2,1 миллиона евро.

Накануне полиция задержала 14 протестующих против сноса памятника освободителям Риги. Правоохранительные органы уже завели 14 дел об административных правонарушениях.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что выступающих против сноса памятника освободителям Риги иностранцев могут выслать из страны. По его словам, их внесут в список нежелательных граждан для Латвии.