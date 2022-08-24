Более 10 протестующих из-за сноса памятника Освободителям Риги задержали в Латвии

Латвийская полиция задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в парке Победы. Они пришли туда в рамках протестной акции из-за сноса монумента. Информацию об этом разместили на официальном сайте столичной полиции.

В парке собрались сотни людей, часть из которых выражала несогласие с решением снести памятник.

«Их задержали и доставили в отделы полиции для проведения процессуальных действий. Соответственно, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях», — отмечается в публикации.

Мемориал в честь воинов Советской армии установили в 1985 году. Он включает в себя 79-метровую колонну с золотыми пятиконечными звездами наверху, а также скульптурные изображения Родины-матери и воинов-освободителей.

Работы по сносу памятника в парке Победы начались 23 августа. К вечеру рабочие снесли все три скульптуры советских солдат-освободителей. Планируется, что снос завершат до 15 ноября, на эти цели выделят порядка 2,1 миллиона евро.

Протестующим против сноса памятника Освободителям Риги иностранцам пригрозили высылкой. Таких граждан внесут в список нежелательных для Латвии лиц и вышлют из страны.