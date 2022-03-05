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    05 марта 2022, 23:58

    Появились кадры последствий удара националистами по жилому дому под Волновахой

    В селе Донское националисты нанесли артиллерийский удар по жилому дому

    Александра Ломейко

    Артиллерийский удар нанесли по жилому дому под Волновахой. Последствия обстрела здания украинскими националистами показало РИА «Новости» в Telegram.

    Националисты ударили по пятиэтажке в уже освобожденном селе Донское. В кадр попали обуглившиеся балконы и стены дома, упавшее на припаркованную рядом машину дерево.

    В Волновахе 5 марта погиб командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник Владимир Жога с позывным «Воха». Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Жога помогал мирным жителям покинуть город.

    В 10-й день спецоперации российские военные взяли под контроль еще семь украинских населенных пунктов.