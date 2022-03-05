Появились кадры последствий удара националистами по жилому дому под Волновахой

Артиллерийский удар нанесли по жилому дому под Волновахой. Последствия обстрела здания украинскими националистами показало РИА «Новости» в Telegram.

Националисты ударили по пятиэтажке в уже освобожденном селе Донское. В кадр попали обуглившиеся балконы и стены дома, упавшее на припаркованную рядом машину дерево.

В Волновахе 5 марта погиб командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник Владимир Жога с позывным «Воха». Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Жога помогал мирным жителям покинуть город.

В 10-й день спецоперации российские военные взяли под контроль еще семь украинских населенных пунктов.