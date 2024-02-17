Мир 17 февраля 2024, 09:43 Пояснения по гарантиям безопасности Украине дали в Германии Шольц: соглашение о безопасности с Киевом не означает отправку немецких военных РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие военнослужащие не будут принимать участие в конфликте на Украине. При этом он пообещал и впредь оказывать поддержку властям страны. Обращение опубликовали на сайте немецкого правительства.

«Совершенно ясно, что в этом конфликте на Украине не будет немецких солдат. Это соглашение не означает, что Германия станет воюющей стороной», — пояснил он.

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Немецкие власти направят оружие для ВСУ, а также помогут с модернизацией ВПК Украины, пообещал Шольц. Таким образом он прокомментировал заключенное с Владимиром Зеленским соглашение о безопасности. Документ подписали в пятницу, 16 февраля, но не уточнили его деталей.

Шольц также объявил о выделении Украине военной помощи более чем на миллиард евро. В эту сумму вошли поставки 36 колесных гаубиц, 120 тысяч боеприпасов для артиллерии, двух систем ПВО и двух ЗРК IRIS-T.

Ранее канцлер не увидел смысла в мирных переговорах по украинскому конфликту, если речь идет о капитуляции страны.