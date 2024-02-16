Мир 16 февраля 2024, 14:27 Германия официально обязалась гарантировать Украине безопасность Канцлер ФРГ и президент Украины подписали соглашение о гарантиях безопасности РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о предоставлении гарантий безопасности. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров объявил об этом журналистам, сообщило украинское издание «Европейская правда».

«Украина и Германия во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве по безопасности в продолжение декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины», — сказал Никифоров.

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Детали соглашения, по его словам, обнародуют после совместного брифинга политиков.

Владимир Зеленский 16 февраля отправился в европейское турне. Он объявил в своем Telegram-канале, что встретится с партнерами из Германии и Франции, примет участие в Мюнхенской конференции безопасности.

Семь стран Евросоюза и НАТО отказались подписать декларацию о гарантиях безопасности, заявил в декабре глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В их числе, кроме критически настроенной Венгрии и соседствующей Польши, оказались Австрия и Хорватия. США весной 2024 года обещали представить собственную 10-летнюю стратегию поддержки Украины.