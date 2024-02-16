Мир 16 февраля 2024, 18:05 Шольц указал на бессмысленность переговоров по Украине Шольц: переговоры по Украине не имеют смысла, если речь идет о ее капитуляции Michael Kappeler / Global Look Press

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Мирные переговоры по теме украинского конфликта не имеют никакого смысла, если речь пойдет о капитуляции Украины. Об этом газете Sueddeutsche Zeitung заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, дипломатические усилия по деэскалации конфликта на территории страны предпринимают очень давно. Политик напомнил о встречах с «представителями всего мира» на Мальте, в Копенгагене, Джидде и Давосе.

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«Призыв к переговорам сам по себе не решает проблему. В диалоге нет смысла, если Украина должна капитулировать», — сказал немецкий канцлер.

Шольц добавил, что конфликт завершится сам собой, если российские власти примут решение о добровольном отводе войск.

Ранее политолог Владимир Фесенко заявил, что военное командование Украины хочет мира с Россией, но ему мешает офис президента Владимира Зеленского.

Глава МИД России Лавров заявлял о готовности страны к дипломатическому урегулированию на Украине.