Похожий на яйцо предмет бросили в президента Франции Макрона

Мужчина бросил в президента Франции Эммануэля Макрона предмет, похожий на яйцо. Попав в главу государства, оно не разбилось.

Как пишет издание Lyon Mag, неизвестный предмет бросили в Макрона во время его визита на выставку Eurexpo в Лионе. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, что похожий на яйцо предмет попал французскому лидеру в плечо и отскочил. Макрон вздрогнул, а охрана начала суетиться и закрывать его своими телами. По предварительным данным, напавшего на президента Франции задержали.

В начале июня Макрон приехал в департамент Дром, где захотел пообщаться с местными жителями. Он подошел к ограждениям и получил пощечину от мужчины, который стоял за забором. Охранники его скрутили и передали полиции. Ударившего главу Французского государства правонарушителя через несколько дней отправили за решетку на четыре месяца. Тогда Макрон призвал не уделять внимания агрессивным людям, которые пиарятся при помощи подобных выходок.