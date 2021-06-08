Президент Франции Макрон получил пощечину от мужчины во время визита в департамент Дром. Поездка была организована в рамках президентской кампании политика.

После посещения лицея в коммуне Тэн-л’Эрмитаж Макрон подошел к ограждениям, за которыми стояли местные жители. Внезапно бородатый мужчина, скрывающий свое лицо под медицинской маской, дал пощечину президенту Франции.

В ситуацию быстро вмешались сотрудники службы безопасности. Обидчика схватили за руки и оттеснили от Макрона. По данным телеканала BFMTV, после этого нападения были задержаны два человека. Французский лидер направился в местную гостиницу.

На нападение отреагировал французский политик Мануэль Бомпард. Он отметил, что напавший на Макрона мужчина выкрикнул лозунг: «Монжуа Сен-Дени». Так кричали французские рыцари, потрясая мечами и копьями перед атакой.

«Никакие разногласия не могут оправдать физическую агрессию. Будем надеяться, что на этот раз все наконец поймут», — отметил он.

С ним согласился другой французский депутат — Жан-Люк Меленшон. «На этот раз вы начинаете понимать, что насильники переходят к делу? Я солидарен с президентом», — заявил он в своем Twitter.