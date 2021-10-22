Погибшая на съемках с Алеком Болдуином была гражданкой Украины

Кинооператор Галина Хатчинс, которая скончалась в результате выстрела актера Алека Болдуина на съемках фильма в США, имела украинское гражданство. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«МИД Украины получил подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству. Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования», — сказал он Николенко агентству «Интерфакс-Украина».

Он добавил, что консулы пытаются связаться с родными погибшей для оказания необходимой правовой и консульской помощи.

Ранее стало известно, что оператор Галина Хатчинс погибла во время съемок фильма «Ржавчина» в американском штате Нью-Мексико. Звезда Голливуда Алек Болдуин случайно попал в нее из реквизитного оружия. По предварительной информации, он стрелял холостыми, но одна из пуль разорвалась, и ее осколки попали в Галину Хатчинс, а также режиссера Джоэла Соузу.

СМИ писали, что Соуз находится в больнице в критическом состоянии. Однако задействованная в фильме актриса Фрэнсис Фишер написала в Twitter, что режиссера уже выписали из больницы.

Алек Болдуин уже дал показания полиции, после чего его отпустили. Болдуин не только играет главную роль в «Ржавчине», но и является продюсером картины.