Стрельба произошла во время съемок фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином. Погиб оператор

Съемки одной из сцен фильма «Ржавчина» с участием Алека Болдуина в США прошли трагично. Из пистолета актера после выстрела вылетели пули, которые задели оператора и режиссера. Об этом сообщил сайт TMZ со ссылкой на заявление шерифа округа Санта-Фе.

В одной из сцен было нужно, чтобы кто-то выстрелил из пистолета холостыми патронами, но, видимо, пистолет был заряжен или в нем что-то застряло. Пока неизвестно, что конкретно вылетело из оружия. Но выстрел задел двух человек — режиссера и оператора. Последнего спасти не удалось, он умер в больнице. Режиссер получил ранение, он находится под наблюдение5м врачей. Актер Алек Болдуин не пострадал.

Известно, что съемки картины на время приостановлены. По данным полиции, на съемках «Ржавчины» стрелял сам Алек Болдуин. Но ему пока никаких обвинений не предъявлено. Расследование дела продолжается. Информация о обстоятельствах преступления не раскрывается.

Алек Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль.