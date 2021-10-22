Полиция опросила Алека Болдуина по делу об убийстве оператора на съемках

Американские полицейские опросили и отпустили актера Алека Болдуина по делу об убийстве оператора во время съемок фильма «Ржавчина». Об этом написала газета Deadline со ссылкой на управление шерифа округа Санта-Фе.

«Болдуин опрошен следователями и отпущен. В связи с трагедией никто не был арестован и никому не было предъявлено обвинений», — сказал сотрудник полиции.

Выстрел был сделан из оружия, которое держал актер. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, но, видимо, там оказались настоящие пули. Но это еще установят эксперты.

Ранения получили оператор и режиссер. Оператор Галина Хатчинс скончалась в больнице, ее раны оказались несовместимы с жизнью. Режиссер Джоэл Соуз сейчас находится под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как критическое.

Из личного сайта оператора Галины Хатчинс, которую случайно застрелил актер Алек Болдуин, выяснилась, что она родилась и выросла в СССР.

Съемки фильма приостановили из-за произошедшего. Главную роль в картине играл Алек Болдуин, он же был продюсером.