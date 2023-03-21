Мир 21 марта 2023, 22:45 Путин и Си Цзиньпин обсудили военное сотрудничество Помощник президента Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсуждали военное сотрудничество стран РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Кремле 21 марта в числе прочих обсуждали и вопрос военного сотрудничества двух стран, рассказал ТАСС помощник главы государства Юрий Ушаков. Он не стал раскрывать подробности достигнутых договоренностей.

«Договорились продолжить реализовывать те договоренности, которые были достигнуты ранее по линии Минобороны», — заявил собеседник агентства.

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Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов назвал военное сотрудничество двух стран абсолютно легитимным. В интервью РИА «Новости» он заявил, что взаимоотношения РФ и КНР в оборонной сфере не направлены против третьих стран, поэтому соответствуют нормам международного права.

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«У нас нет запретных зон в плане дальнейшего развития нашего партнерства. Мне кажется, такое положение дел, в полной мере устраивает обе стороны», — отметил дипломат.

Владимир Путин и Си Цзиньпин сошлись во мнении, что победителей в ядерном конфликте быть не может. Главы государств призвали международное сообщество предпринять все усилия для недопущения начала такой ситуации.