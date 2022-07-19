Поездку Байдена в Саудовскую Аравию назвали позорной

Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернулся позором для американского лидера, поскольку он не достиг соглашения ни по одному из ключевых вопросов. Эту точку зрения в своем материале для издания The Wall Street Journal изложила журналистка Карен Эллиотт Хаус.

По ее мнению, визит Байдена к высшим руководителям Саудовской Аравии стал для него позорным. В частности, журналистка обратила внимание, что Байден поздоровался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом ударом кулачками. Этот приветственный жест стал традиционным во время пандемии коронавируса.

Также автор материала подчеркнула, что Байден не достиг своих целей по увеличению нефтедобычи в Саудовской Аравии, ни по противодействию Ирану, ни по миру в Йемене, написала газета «Известия».

«Поездка Байдена подтвердила, что ближневосточные государства не хотят идти на жертвы ради восстановления своих отношений с США», — заключила Эллиотт.

Турецкая газета Cumhuriyet выразила мнение, что США утратили былое влияние на страны Ближнего Востока.

Зрители телеканала Fox News ранее раскритиковали жену Байдена за неумелые попытки защитить супруга от нападок в СМИ.