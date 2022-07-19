«Ее муж не подходит для этой должности». Американцы жестко раскритиковали жену Байдена

Читатели и зрители американского телеканала Fox News жестко раскритиковали супругу президента США Джо Байдена Джилл, которая попыталась оправдаться за его неудачи.

«У него столько всего выпало на пути… Было много планов и надежд, но каждый раз пришлось решать насущные проблемы», — заявила Джилл в сюжете.

Пользователь Ami’s Chair заявил, что первая леди страны просто понимает, что Джо не подходит для работы президентом.

«А что Байдену выпало? Извини, Джилл, это работа президента», — написал он.

Подписчик под никнеймом soylentdean выразил мнение, что большинство проблем, с которыми пришлось столкнуться Байдену, оказались созданы им самим. Некоторые пользователи заявили, что выбор Байдена стать президентом оказался обречен с начала его работы в этой должности.

«Смысл жаловаться, Джилл? Байден был обречен с самого начала. Принятием присяги он подписал себе приговор», — написал Jason Gu.

Накануне зрители Fox News сравнили Байдена с клоуном за его визит в Саудовскую Аравию, в ходе которой он настаивал на повышении нефтедобычи.

Согласно исследованию компании Civiqs, деятельность Байдена на посту президента одобряют менее 30% американцев.