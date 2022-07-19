Турецкие СМИ написали о потере влияния США на Ближнем Востоке на фоне визита Байдена в регион

США, которые считают себя «хозяевами» Ближнего Востока, стали терять влияние в регионе. Об этом написало турецкая газета Cumhuriyet после окончания ближневосточного турне американского президента Джо Байдена.

Байден заявил, что Штаты планируют сохранять активность на Ближнем Востоке, чтобы там не образовался вакуум, которым бы воспользовались Россия и Китай.

Его заявление прозвучало в контексте формирования арабо-израильского союза против Ирана на фоне ослабления влияния США на Ближнем Востоке.

Турецкое издание отметило «империалистический» характер заявления Байдена. В свою очередь представитель МИД Китая Ван Вэньбинь ответил, что на Ближнем Востоке нет «вакуума», «хозяева Ближнего Востока — народы, проживающие на его территории».

Газета выразила мнение, что на Ближнем Востоке нет вакуума, но есть переизбыток «империализма» США. Однако данный расклад не вечен, ослабление американской гегемонии Штатов обеспечивает распад «американского Ближнего Востока», а «новый многополярный мир» способствует проведению странами Ближнего Востока «многосторонней» внешней политики, заключил автор материала.