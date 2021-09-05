Подросток стал жертвой вируса Нипах в Индии

В Индии зарегистрировали случай смерти от вируса Нипах. Его жертвой стал 12-летний подросток. Он скончался в районе Кожикоде в штате Керал.

В Минздраве штата сообщили, что за два дня перед смертью у мальчика обнаружили миокардит и энцефалит. Правительство страны рекомендовало властям Керал провести расследование, чтобы выявить возможные незарегистрированные случаи заражения Нипахом, сообщила «Российская газета».

Оперативному составлению такой статистики может помешать то, что инкубационный период вируса составляет от 4 до 45 дней.

Три года назад в этом штате уже была вспышка Нипаха. Она унесла жизни 15 человек. Еще две вспышки произошло в штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 годах, там погибли более 50 заболевших.

У Нипаха очень высокая летальность — до 75%. Вирус вызывает очень тяжелое воспаление мозга. Носителями Нипаха являются крупные летучие лисицы. Они оставляют этот вирус на фруктах, которыми питаются.

При контакте с плодами, на которых есть выделения этих животных, можно заразиться Нипахом. Есть и воздушно-капельный путь заражения — при выдыхании инфицированным животным вирусных частиц.

Заболевание, которое вызывает Нипах, не имеет специфического лечения. Вакцины от него тоже нет.