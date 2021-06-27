«Высокая летальность»: в центре Гамалеи оценили опасность выявленного в Индии вируса Нипах

Вирус Нипах, который выявили у летучих мышей в Индии, — это старый знакомый ученых. Его вспышки уже случались в течение 20 последних лет. Он действительно смертельно опасен. Его летальность может составлять до 75%. Об этом «360» рассказал вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Семейство это называется парамиксовирусы. Это РНК-содержащий вирус. Были вспышки на протяжении последних 20 лет. <…> Очень высокая летальность у этого вируса. Там от 40 до 75%, даже до 100% людей погибало. Заболевание это как энцефалит, тяжелый энцефалит. Воспаление мозга», — объяснил Альтштейн.

Он отметил, что носителями Нипаха являются крупные летучие лисицы. Они оставляют этот вирус на фруктах, которыми питаются. Альтштейн отметил, что от человека к человеку этот вирус передается, но не так активно, поэтому эпидемий не бывает. Самая масштабная вспышка Нипаха была в 1999 году — тогда заразились около 250 человек.

«Этот вирус без эпидемического потенциала», — подытожил ученый.

Ранее в индийском штате Махараштра Нипах впервые выявили у летучих мышей. Лекарства и вакцины от него не существует.