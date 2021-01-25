Подросток сдал участвовавшего в штурме Капитолия отца ФБР

Сын одного из участников беспорядков в Капитолии Гая Реффита рассказал ФБР о планах отца «устроить что-то масштабное» во время митинга 6 января. Молодой человек обнародовал эту информацию вопреки угрозам расправы от главы семейства.

Отец поделился с 18-летнем Джексоном тем, что он участвовал в штурме Капитолия. Американец потребовал от сына, чтобы он не рассказывал никому об этом, в противном случае Реффит-старший будет считать парня предателем.

«Предателей застреливают», — заявил отец.

Однако Джексон Реффит за несколько недель до беспорядков в Вашингтоне предупредил ФБР, что его папа что-то замышляет. Об этом написала газета The New York Times.

«Он всегда говорил мне, что он планирует сделать что-то масштабное… Но я не знал что», — сообщил в интервью Джексон.

Гая Реффита арестовали 16 января. Его обвинили в воспрепятствовании правосудию и в умышленном проникновении в здание или на территорию с ограниченным доступом без законных полномочий. ФБР обнаружило в его доме пистолет и винтовку. Реффит признался, что брал оружие с собой в Вашингтон.

Его сын Джексон не сожалеет о своем решении. Он надеется, что рано или поздно восстановит отношения с папой.

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий 6 января из-за несогласия с результатами выборов и победы Джо Байдена. Конгрессменов пришлось эвакуировать, зданию нанесен ущерб. В ходе беспорядков несколько человек погибли.

Трампа обвинили в подстрекательстве. Однако он заявил, что просил сторонников мирно добавиться справедливости. Сейчас бывший глава Белого дома отдыхает во Флориде. Он заявил журналистам, что чуть позже определится с тем, что будет делать дальше.