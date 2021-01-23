Дональд Трамп пообещал найти себе новое занятие после окончания своих президентских полномочий. Но уточнил, что это будет «не прямо сейчас».

Так он ответил на вопрос корреспондента Washington Examiner о дальнейших планах, пишет ТАСС.

«Мы чем-то займемся, но не прямо сейчас», — подчеркнул экс-глава Белого дома. после этого, помощники Трампа попросили журналиста уйти, отметив, что бывшему президенту «нужна пауза», уточнила «Газета.ru».

По данным газеты, это первый комментарий Трампа журналистам после истечения его полномочий на посту президента. Сейчас бывший американский лидер находится в своем гольф-клубе в городе Палм-Бич в штате Флорида. Там и состоялась его беседа с журналистами.

8 февраля начнется процесс импичмента Трампу. В понедельник, 25 января, в Сенате будут представлены статьи импичмента, сообщил лидер демократов в парламенте Чак Шумер.

Палата представителей вынесла Дональду Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками, которые произошли 6 января. В тот день сторонники на тот момент еще действовавшего президента Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне и устроили там погром.