Последствия погрома в Капитолии сняли на видео

Протестующие ничего не сломали, но весь пол в помещении усыпан бумагами.

Сторонники Дональда Трампа собрались на митинг и пошли на штурм Капитолия в день официального утверждения итогов выборов нового президента США. В голосовании победил демократ Джо Байден. Трамп обвиняет его в фальсификации результатов.

Всех сотрудников пришлось эвакуировать из здания Конгресса. Началась стрельба. Для наведения порядка понадобился спецназ и Нацгвардия. Жертвами этих событий стали четыре человека.

Политолог Наталия Елисеева в разговоре с «360» отметила, что социальная напряженность в американском обществе может вылиться во что-то более серьезное, а Трампу теперь грозит уголовное дело.

Сенатор Владимир Джабаров поделился с «360» мнением, что Соединенные Штаты получили у себя дома цветную революцию. По его словам, подобные сценарии Вашингтон внедрял во многих странах.