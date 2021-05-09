Подросток крикнул нацистское приветствие ветерану в Киеве. Полиции все равно

Подросток в балаклаве крикнул нацистское приветствие ветерану, который проходил мимо в парке Вечной Славы в Киеве. Об этом сообщила «Страна.ua».

Националисты устроили провокацию у парка Вечной Славы, где ветераны возлагали цветы в День Победы.

«Провокация от ультраправых Карася около парка Славы. Полиция ничего не предпринимает», — говорится в сообщении.

Мимо одного из ветеранов, увешанного медалями, прошел подросток, который выкрикнул нацистское приветствие. Им оказался 16-летний местный житель. На юношу составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Ранее радикалы в Одессе напали на женщину во время шествия «Бессмертного полка». Та держала в руках портрет маршала СССР Георгия Жукова с георгиевской лентой на фотографии. Полицейские задержали женщину, отвезли в отдел и составили административный протокол об использовании запрещенной символики.

А в Донецке во время шествия «Бессмертного полка» пронесли портрет деда президента Украины Владимира Зеленского. Украинская общественница Татьяна Монтян решила «прогулять» дедушку главы государства, пока его внук «устраивает шабаш СС „Галичина“ посреди Киева».