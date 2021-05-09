Одесситку атаковали из-за георгиевской ленты. А потом ее задержала полиция

Радикалы в Одессе во время шествия «Бессмертного полка» напали на женщину, которая держала в руках портрет советского маршала Георгия Жукова с георгиевской лентой на фотографии. Все это переросло в массовую драку, сообщило РИА «Новости».

Потасовка произошла на аллее Неизвестного Матроса. На кадрах можно видеть, как радикалы пытаются вырвать у женщины портрет Жукова, который она крепко прижимает к себе. Слышны крики.

В драку вмешались сотрудники полиции. Но правоохранители задержали не радикалов, а саму женщину. Ее отвезли в отдел и составили административный протокол об использовании запрещенной символики.

Георгиевскую ленту запретили на Украине в 2017 году. За ее использование грозит штраф в размере до 5,1 тысячи гривен (около 13,6 тысячи рублей) или до 15 суток ареста с конфискацией имущества.

В Донецке 9 мая во время шествия «Бессмертного полка» пронесли портрет деда президента Украины Владимира Зеленского. Его держала в руках общественница и правовед Татьяна Монтян.

Накануне при обстреле украинскими силовиками в ДНР умер пенсионер.