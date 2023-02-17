Мир 17 февраля 2023, 17:12 Подозрительный конверт прислали в посольство России в Бухаресте Agerpres: спецслужбы изъяли подозрительный конверт из посольства России в Бухаресте Википедия

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Посольство России в Бухаресте получило подозрительный конверт. Его для проверки изъяла служба информации Румынии, сообщило агентство Agerpres.

«Сегодня днем пиротехнические группы службы информации Румынии выехали в посольство России, чтобы начать стандартную процедуру в отношении подозрительного конверта», — уточнили в ведомстве.

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В спецслужбе отметили, что после предварительной проверки конверт забрали и отвезли на экспертизу. Его изучат в специализированных лабораториях, чтобы исключить все подозрения относительно опасных веществ.

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Ранее неизвестные прислали письма с угрозами в посольство России в Нидерландах. Анонимы обещали расправиться не только с сотрудникам дипмиссии, но и с членами их семей.

В середине января подозрительный конверт получила канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.