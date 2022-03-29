Неизвестные прислали письма с угрозами в посольство России в Нидерландах

Сотрудники посольства России в Нидерландах начали получать письма с угрозами от неизвестных. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава дипмиссии Александр Шульгин.

Он отметил, что в посланиях неизвестные угрожают физической расправой не только сотрудникам посольства, но и членам их семей.

«Сейчас приходят письма с угрозами физической расправы не только [в адрес] дипломатических сотрудников, но и членов семей», — заявил Шульгин.

Это не первый случай, когда сотрудникам российского посольства в Гааге угрожают. В начале марта в беседе с РИА «Новости» Шульгин рассказал, что на территорию консульского отдела закинули самодельное взрывное устройство, которое не сработало.

Кроме того, неизвестные присылали в посольство конверты с белым порошком. По мнению посла, задачей злоумышленников была вывести сотрудников дипмиссии из колеи, но угрозы на их работе никак не сказались.

Министерство иностранных дел Нидерландов объявило о высылке 17 российских дипломатов. В ведомстве заявили, что считают их «офицерами разведки».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова охарактеризовала решение властей Нидерландов как отсутствие заинтересованности в поддержании нормальных дипломатических каналов общения с Россией.