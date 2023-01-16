Мир 16 января 2023, 05:05 Канцелярия Нетаньяху получила подозрительный конверт — СМИ Jerusalem Post: канцелярия Нетаньяху получила конверт с неизвестным веществом РИА «Новости»

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Канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху получила подозрительный конверт, сообщила газета Jerusalem Post. Он был запачкан неизвестным маслянистым веществом.

По данным СМИ, в канцелярии возникли подозрения, что в концерте могут быть опасные материалы. В итоге было решено передать его на проверку правоохранительным органам.

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В конце декабря Нетаньяху в третий раз занял кресло премьер-министра Израиля. Высший законодательный орган кнессет выразил доверие политику. Кроме того, партия «Ликуд» получила больше всего мандатов в 120-местном парламенте.

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Ранее российская дипломатическая миссия в Латвии получила странную посылку. В ней содержалось неизвестное вещество, которое тут же отправили на экспертизу. До этого подозрительное письмо перехватили на пути в консульство Украины в Барселоне.