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    23 апреля 2022, 05:13

    Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне покончил с собой

    Reuters: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне найден мертвым

    Алексей Иванчин

    Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне обнаружен мертвым. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

    «Подозреваемый был найден мертвым в жилом помещении в районе Коннектикут Авеню и улицы Ван Несс», — написала полиция в своем аккаунте в Twitter.

    По данным агентства Reuters, он покончил с собой.

    Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в обеспеченном районе на северо-западе Вашингтона, рядом со школой, университетом и несколькими посольствами. Злоумышленник, используя снайперскую винтовку со штативом, вел беспорядочный огонь по людям.

    Полиция сообщила о четырех пострадавших, в числе которых двое мужчин, женщина и 12-летняя девочка.

    В качестве «представляющего интересы для следствия» полиция назвала 23-летнего жителя города Фейрфакс, штат Виргиния, Рэймонда Спенсера. Его призвали самостоятельно явиться в полицию для беседы.