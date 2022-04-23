Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне покончил с собой

Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне обнаружен мертвым. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

«Подозреваемый был найден мертвым в жилом помещении в районе Коннектикут Авеню и улицы Ван Несс», — написала полиция в своем аккаунте в Twitter.

По данным агентства Reuters, он покончил с собой.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в обеспеченном районе на северо-западе Вашингтона, рядом со школой, университетом и несколькими посольствами. Злоумышленник, используя снайперскую винтовку со штативом, вел беспорядочный огонь по людям.

Полиция сообщила о четырех пострадавших, в числе которых двое мужчин, женщина и 12-летняя девочка.

В качестве «представляющего интересы для следствия» полиция назвала 23-летнего жителя города Фейрфакс, штат Виргиния, Рэймонда Спенсера. Его призвали самостоятельно явиться в полицию для беседы.