Число пострадавших при стрельбе в Вашингтоне увеличилось

До четырех человек выросло число пострадавших при стрельбе в Вашингтоне. Об этом сообщили полицейские в ходе брифинга для СМИ. Их слова привело РИА «Новости».

Ранее сообщалось о трех пострадавших. По словам правоохранителей, еще одной раненой стала женщина, которой пуля оцарапала спину.

«Помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась», — сказал представитель полиции.

Он также уточнил, что состояние трех других пострадавших стабильное, в том числе у 12-летней девочки, получившей ранение руки.

Полиция продолжает поиск преступника, открывшего стрельбу в обеспеченном районе на северо-западе Вашингтона, рядом со школой, университетом и несколькими посольствами. В качестве «представляющего интересы для следствия» полиция назвала 23-летнего жителя города Фейрфакс, штат Виргиния, Рэймонда Спенсера. Его призвали самостоятельно явиться в полицию для беседы.

Ранее сообщалось. что минимум три человека пострадали в результате стрельбы на северо-западе Вашингтона. В окрестностях расположены посольства Нигерии, Пакистана, Бангладеш, Эфиопии и Иордании.