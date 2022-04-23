Трое пострадали при стрельбе в окрестностях ряда посольств в Вашингтоне

Минимум три человека пострадали в результате стрельбы на северо-западе Вашингтона. Там находятся несколько иностранных посольств, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя местной полиции.

«Мы реагируем на сообщения о стрельбе. Пока найдены трое пострадавших. Никто из них не умер», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, операция в настоящее время находится в «очень активной фазе». К месту инцидента стянуты значительные силы правоохранительных органов.

В окрестностях расположены посольства Нигерии, Пакистана, Бангладеш, Эфиопии и Иордании. По некоторым данным, силовики сейчас блокируют школу Эдмунда Берка.

Известно, что среди пострадавших — двое мужчин и одна женщина.

Ранее в Одинцове неизвестный устроил стрельбу по сотрудникам МЧС прибывшим на вызов в многоквартирный дом.