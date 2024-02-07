Мир 07 февраля 2024, 04:38 Подоляк рассказал, чем отставка Залужного обернется для ВСУ Подоляк: возможная отставка Залужного покончит со стагнацией ВСУ на передовой РИА «Новости»

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Глава Украины Владимир Зеленский не может допустить стагнации на передовой. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, его слова передало РИА «Новости».

«Президент является верховным главнокомандующим. <…> Президент не может себе позволить после двух лет [конфликта], чтобы была эта соответствующая стагнация, которую мы сегодня видим на разных направлениях, в том числе по линии фронта», — сказал он, комментируя возможность отставки главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного.

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Ранее генерал украинской армии в отставке Сергей Кривонос заявил, что бойцы ВСУ не обещали Зеленскому взять под контроль Крым. По его словам, глава Украины сам придумал эту цель и начал мечтать о чашке кофе у набережной в Ялте. Однако военные не реализовали желаний своего президента.

Как отмечал заместитель главы Генштаба РФ генерал-лейтенант Василий Трушин, ВСУ не всегда могут понять, чем именно их атакуют российские войска. В итоге у боевиков не получается осуществить эффективное противодействие.