07 февраля 2024, 04:38
Подоляк рассказал, чем отставка Залужного обернется для ВСУ
Подоляк: возможная отставка Залужного покончит со стагнацией ВСУ на передовой
Глава Украины Владимир Зеленский не может допустить стагнации на передовой. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, его слова передало РИА «Новости».
«Президент является верховным главнокомандующим. <…> Президент не может себе позволить после двух лет [конфликта], чтобы была эта соответствующая стагнация, которую мы сегодня видим на разных направлениях, в том числе по линии фронта», — сказал он, комментируя возможность отставки главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного.
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Ранее генерал украинской армии в отставке Сергей Кривонос заявил, что бойцы ВСУ не обещали Зеленскому взять под контроль Крым. По его словам, глава Украины сам придумал эту цель и начал мечтать о чашке кофе у набережной в Ялте. Однако военные не реализовали желаний своего президента.
Как отмечал заместитель главы Генштаба РФ генерал-лейтенант Василий Трушин, ВСУ не всегда могут понять, чем именно их атакуют российские войска. В итоге у боевиков не получается осуществить эффективное противодействие.
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