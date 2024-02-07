Мир 07 февраля 2024, 03:52 Российский генерал заявил, что ВСУ не всегда понимают, чем их атакуют Замначальника Генштаба Трушин: ВСУ иногда не понимают, чем их атакуют ВС РФ РИА «Новости»

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Украинские военные не всегда могут понять, чем именно их атакуют российские войска. Об этом заявил заместитель главы Генштаба РФ генерал-лейтенант Василий Трушин в беседе с изданием «Красная звезда».

«В ходе СВО в ряде случаев была достигнута „технологическая внезапность“ — состояние, когда противник просто не понимает, какими средствами он поражается», — сказал военный.

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Трушин отметил, что ВСУ не могут узнать, согласно каким техническим принципам работает российское оружие. Из-за этого у противников не получается осуществить нормальное противодействие.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, как российские экипажи огнеметных систем «Солнцепек» ликвидировали спрятанные укрепленные позиции и пункты временной дислокации боевиков ВСУ. Как отметили в ведомстве, в зоне СВО системы выходят на боевую позицию и в темное время суток выжигают термобарическими зарядами живую силу неприятеля. Работу техники контролируют с помощью дронов.