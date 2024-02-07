Мир 07 февраля 2024, 01:59 Украинские военные не обещали Зеленскому исполнить мечту «о чашке кофе в Ялте» Кривонос: ВСУ не обещали Зеленскому исполнить его мечту о чашке кофе в Ялте РИА «Новости»

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Военные ВСУ не давали украинскому президенту Владимиру Зеленскому обещания взять под контроль крымский полуостров, а его желание «выпить кофе на набережной Ялты» — это его проблема. Об этом заявил генерал украинской армии в отставке Сергей Кривонос на YouTube-канале «Фабрика новостей».

«В определенных моментах Вооруженные силы не смогли реализовать прихоти и мечты господина Зеленского, но это были его мечты, которые он сам себе придумал. Военные ничего не обещали, что касается там суперуспешного наступления, взятия Крыма, как он об этом мечтал, попить кофе на набережной в Ялте», — сказал Кривонос.

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По его словам, увольнение главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного является нецелесообразным со стороны Зеленского. Это только дестабилизирует ситуацию в ВСУ и самой стране.

Ранее британский политолог Александр Меркурис заявил, что план Зеленского о блокаде Крыма обречен на провал. Он отметил, что полуостров хорошо защищен и укреплен. ВСУ не смогут попасть ракетами по крымской инфраструктуре, российские силы ПВО перехватят их.