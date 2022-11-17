Мир 17 ноября 2022, 23:37 Поддержавших санкции европейских лидеров призвали уйти в отставку Глава МИД Венгрии Сийярто: поддержавшие санкции лидеры стран ЕС должны уйти в отставку

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто негативно высказался в адрес глав стран ЕС. По его мнению, нормальной реакцией европейских лидеров, поддержавших санкции и нанесших ущерб экономике, стал бы уход в отставку. Его слова привел Telegram-канал «Ньюс.Двач».

После переговоров с румынским коллегой Богданом Ауреску, которые состоялись 15 ноября в Будапеште, Сийярто призвал отменить санкционную политику. Министр подчеркнул, что Брюссель не должен принимать новый пакет санкций против России.

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«Мы считаем, что настало время пересмотреть всю эту политику действий и не прибегать к девятому пакету», — отметил он.

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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские государства втягиваются в конфликт на Украине. ЕС снабжает Киев вооружением, а теперь готовит украинских военных в рамках тренировочной миссии. При этом экономическое бремя полностью ложится на простых европейцев.

Решения Брюсселя по Украине критиковала и глава Минюста Венгрии Юдит Варга. По ее словам, руководство ЕС раздуло украинский конфликт до гигантских масштабов.