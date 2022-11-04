Венгерский министр рассказала, как ЕС раздул конфликт на Украине до глобального масштаба | 360°

04 ноября 2022, 05:20
Венгерский министр рассказала, как ЕС раздул конфликт на Украине до глобального масштаба
Глава Минюста Венгрии Варга заявила, что Европа раздула конфликт на Украине
Европейские власти антироссийскими санкциями на фоне конфликта на Украине только ухудшили ситуацию. Об этом в интервью изданию The National Interest заявила глава Минюста Венгрии Юдит Варга.
«ЕС раздул глобальную проблему своими незамысловатыми санкциями против России, которые на самом деле больше вредят Европе», — отметила министр.
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Она подчеркнула, что теперь Россия продает меньше энергоресурсов, но по гораздо высокой цене. И потому оценка конфликта на Украине со стороны Венгрии «может отличаться от общепринятой европейской», добавила Варга.
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Брюссель только навредил европейским государствам, когда ввел санкции против России. Это привело к энергокризису и колоссальной инфляции в еврозоне. По мнению Варга, если бы у власти в США и Германии стояли такие политики как Дональд Трамп и Ангела Меркель, то украинский кризис остался локальным.
Ранее западные СМИ назвали Трампа сторонником России. За время нахождения на посту президента он неоднократно встречался с российским лидером Владимиром Путиным, подчеркивая хорошие отношения с ним.
Венгрия
Украина
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