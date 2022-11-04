Венгерский министр рассказала, как ЕС раздул конфликт на Украине до глобального масштаба | 360°

Мир 04 ноября 2022, 05:20 Венгерский министр рассказала, как ЕС раздул конфликт на Украине до глобального масштаба Глава Минюста Венгрии Варга заявила, что Европа раздула конфликт на Украине РИА "Новости"

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Европейские власти антироссийскими санкциями на фоне конфликта на Украине только ухудшили ситуацию. Об этом в интервью изданию The National Interest заявила глава Минюста Венгрии Юдит Варга.

«ЕС раздул глобальную проблему своими незамысловатыми санкциями против России, которые на самом деле больше вредят Европе», — отметила министр.

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Она подчеркнула, что теперь Россия продает меньше энергоресурсов, но по гораздо высокой цене. И потому оценка конфликта на Украине со стороны Венгрии «может отличаться от общепринятой европейской», добавила Варга.

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Брюссель только навредил европейским государствам, когда ввел санкции против России. Это привело к энергокризису и колоссальной инфляции в еврозоне. По мнению Варга, если бы у власти в США и Германии стояли такие политики как Дональд Трамп и Ангела Меркель, то украинский кризис остался локальным.

Ранее западные СМИ назвали Трампа сторонником России. За время нахождения на посту президента он неоднократно встречался с российским лидером Владимиром Путиным, подчеркивая хорошие отношения с ним.