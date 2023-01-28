Мир 28 января 2023, 21:33 Почти три года проведет в тюрьме убийца ежей в Германии — СМИ Bild: суд в Германии приговорил убийцу более 30 ежей к двум годам 10 месяцам тюрьмы freepik

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Суд в Германии приговорил почти к трем годам тюрьмы мужчину, убившего как минимум 30 ежей и четырех кроликов. Обвиняемый пытался обжаловать раннее решение суда, но приговор оставили в силе, сообщила газета Bild.

По данным издания, Дэвид Л. мучил и убивал животных, ежей и кроликов. Тушки живодер оставлял в общественных местах, завернутыми в полиэтиленовый пакет. Полиция обнаружила преступника благодаря анализу ДНК, он уже имел судимости ранее.

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Суд вынес ему приговор в июле 2022 года, обвиняемый обжаловал его, однако суд Гиссена оставил приговор прежним. Мужчина получил два года 10 месяцев тюремного заключения.

В Санкт-Петербурге мужчину осудили за убийство собаки. Живодер проведет в колонии строго режима два года. Юрист Фонда защиты городских животных Кристина Левчук рассказала, как можно привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными. Уголовное дело можно возбудить только при наличии последствий действий живодера. Свидетелям юрист посоветовала записывать все на видео и попытаться остановить злоумышленника по возможности.