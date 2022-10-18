Юрист Левчук озвучила методы борьбы с живодерами | 360°

18 октября 2022, 13:41
Юрист Левчук озвучила методы борьбы с живодерами
Юрист Левчук: уголовное дело могут возбудить при наличии последствий действий живодера
Юрист Фонда защиты городских животных Кристина Левчук рассказала, каким образом можно наказать живодера за жестокое обращение с животным. Об этом сообщил Piter.TV.
По словам эксперта, ответственность за жестокое обращение с животными наступает по статье 245 УК РФ. То есть уголовное дело можно возбудить только при наличии последствий действий живодера.
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В первую очередь юрист посоветовала свидетелям преступления записать на видео действия злоумышленника и попытаться остановить его. Затем необходимо вызвать полицию на место происшествия и написать заявление.
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В том случае, если полицейские не примут его, стоит обратиться в Генеральную прокуратуру РФ или в Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды.
Животные
Живодеры
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