11 января 2023, 21:53
Мужчину осудили за убийство собаки в Петербурге
В Санкт-Петербурге перед судом предстал местный житель, которого обвинили в убийстве таксы. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.
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Убийство произошло в сентябре прошлого года в парадной одного из домов на Дунайском проспекте. Пьяный мужчина избил животное ногами, а когда собака упала, то сильно надавил на ее морду, из-за чего у нее пошла кровь. В результате пес скончался. Следующие два года живодер проведет в колонии строгого режима.
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