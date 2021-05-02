Почти 80 домов и две школы в Киргизии оказались разрушены после столкновений с Таджикистаном

Почти 80 домов, две школы и детский сад в Баткенском районе Киргизии оказались разрушены после вооруженного столкновения с Таджикистаном. Последствия конфликта оценили в киргизском МЧС.

По данным ведомства, при обстрелах также были повреждены три погранпоста, здание милиции, 10 заправок и восемь магазинов, сообщило РИА «Новости».

При обстреле со стороны таджикских военных одна авиационная ракета попала в дом жителя села Ортобоз. Снаряд не разорвался. Сегодня специалисты извлекли его из жилища мужчины и вывезли для обезвреживания, сообщили в Госпогранслужбе Киргизии. Видео с места ЧП опубликовало издание «Sputnik Кыргызстан».

Сегодня стороны начали исполнять принятые договоренности об отводе войск от приграничной зоны. Военнослужащие и техника вернутся в места своей постоянной дислокации. По данным МВД Киргизии, минувшей ночью фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было.

Планируется, что контролировать ситуацию в данной зоне будут совместные патрули, которые сформируют из сотрудников правоохранительных органов Киргизии и Таджикистана.