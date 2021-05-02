Киргизия и Таджикистан начали отвод войск от границы

Киргизия и Таджикистан начали отвод военнослужащих и военной техники из зоны конфликта на границе. Минувшая ночь прошла спокойно — факты новых перестрелок не зафиксированы.

О начала отводе военных и техники в пункты постоянной дислокации заявила киргизская Погранслужба. По данным ведомства, ситуация на границе сейчас стабильная, сообщил ТАСС.

«Пограничные подразделения несут службу в усиленном режиме», — подчеркнули в Погранслужбе.

Следить за отводом войск об общего участка госграницы будет совместная группа. О ее создании стороны договорились накануне, сообщил телеканал RT. В нее войдут по три человека с каждой стороны.

Кроме того, участники двусторонней межправительственной комиссии по делимитации и демаркации госграницы договорились, что топографы Киргизии и Таджикистана сделают описание государственной границы на оставшихся участках. Переговоры делегаций прошли 1 мая проходят в Баткенской области Киргизии, уточнила НСН.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана произошел после того, как таджикская сторона начала установку камер видеонаблюдения рядом с водозаборным сооружением. Местные жители с обеих сторон начали закидывать друг друга камнями. После противостояние началось уже между военными двух стран.