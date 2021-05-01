МВД Киргизии сообщило о начале конфликта на границе с Таджикистаном

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана произошел после того, как таджикская сторона начала установку камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным сооружением. Об этом заявили в пресс-службе киргизского МВД.

По данным ведомства, 28 апреля в районе водозаборного сооружения в селе Кок-Таш произошел конфликт между местными жителями. Постепенно он перерос в столкновение военных Киргизии и Таджикистана, сообщил ТАСС.

На следующий день, 29 апреля, в район водозаборного пункта прибыли жители с киргизской стороны и потребовали демонтировать установленные камеры. В ответ жители с таджикской стороны стали стрелять в них из охотничьих ружей. В результате были ранены несколько граждан Киргизии.

В тот же день, по данным ведомства, военные Таджикистана начали обстрел территории из минометного расчета. От разрыва одного из снарядов местные жители получили осколочные ранения.

По последним данным, в результате конфликта со стороны Киргизии погиб 31 человек, более 160 пострадали. В Таджикистане сообщали о восьми погибших и порядка 40 раненых.

Стороны смогли сесть за стол переговоров и договорились сформировать совместные патрули для контроля ситуации на границе. Также была принята договоренность о полном прекращении огня и отводе военной техники.