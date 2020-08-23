Почти 50 тысяч человек собрались устроить живую цепь от Вильнюса до границы Белоруссии

Принять участие в массовой акции в поддержку протестующих после президентских выборов белорусов захотели около 50 тысяч человек. Они планируют выстроиться в живую цепь от Вильнюса до границы Белоруссии.

«К участию зарегистрировано 48 тысяч человек. Наверное, таких было бы и больше, но решено остановить регистрацию, чтобы избежать пробок и хаотичного скопления людей», — заявила в эфире литовского национального радио LRT одна из ее организаторов, Габия Милашюте.

Акцию планируют начать на Кафедральной площади в центре Вильнюса. Участники хотят сначала выстроиться до посольства Белоруссии, а затем по автомагистрали Вильнюс — Минск до литовско-белорусской границы.

В акции примет участие президент Литвы Гитанас Науседа, который ранее заявил, что не считает руководителя Белорусского государства Александра Лукашенко законным президентом республики.

22 августа Лукашенко приказал привести основные части ВС Белоруссии в полную боевую готовность и перебросил войска на западное направление.

Массовые протесты и стычки с силовиками начались в Минске и других белорусских городах после того, как ЦИК озвучил итоги президентских выборов 9 августа. По данным Центризбиркома, Лукашенко получил 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%