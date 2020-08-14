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    14 августа 2020, 13:20

    Президент Литвы заявил, что не считает Лукашенко законным лидером Белоруссии

    Полина Петрова

    Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что не считает главу Белоруссии Александра Лукашенко законным президентом этой страны.
    Президент Литвы заявил, что не считает Лукашенко законным лидером Белоруссии

    По его словам, Лукашенко нельзя «называть легитимным» главой, потому что в республике «нет свободных демократических выборов». Он отметил, что по этой причине в отношении Минска «возможно применение санкций». Науседа пояснил, что это произойдет, если кризисную ситуацию в стране после президентских выборов не получится разрешить мирно, пишет сайт «Русская планета».

    Напомним, что после прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии граждане республики устраивают массовые протесты. Они не согласны с предварительными итогами, согласно которым Лукашенко набрал более 80% голосов.

    Новости SMI.FM