Президент Литвы заявил, что не считает Лукашенко законным лидером Белоруссии

По его словам, Лукашенко нельзя «называть легитимным» главой, потому что в республике «нет свободных демократических выборов». Он отметил, что по этой причине в отношении Минска «возможно применение санкций». Науседа пояснил, что это произойдет, если кризисную ситуацию в стране после президентских выборов не получится разрешить мирно, пишет сайт «Русская планета».

Напомним, что после прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии граждане республики устраивают массовые протесты. Они не согласны с предварительными итогами, согласно которым Лукашенко набрал более 80% голосов.