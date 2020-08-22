Лукашенко назвал «самое серьезное решение за четверть века». Оно связано с армией

Александр Лукашенко принял самое серьезное решение за время своего руководства Белоруссией. Он приказал привести основные части ВС республики в полную боевую готовность и перебросил войска на западное направление.

«Что меня больше всего беспокоит — к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», — приводит слова действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко БелТА.

Он подчеркнул, что переброска войск на запад и приведение ВС в полную боевую готовность — это «самое серьезное решение за четверть века», которое ему пришлось принять.

Ранее во время визита на полигон под Гродно Лукашенко заявил, что западные страны уже напрямую вмешиваются в ситуацию в стране, и пообещал «самые жесткие меры по защите территориальной целостности республики». Об этом пишет «Царьград». После полигона глава Белорусского государства приехал в Гродно, в пункт постоянной дислокации шестой отдельной гвардейской механизированной бригады. Он провел совещание с руководством силового блока.

Ситуация в Белоруссии обострилась после того, как ЦИК озвучил итоги президентских выборов 9 августа. По данным Центризбиркома, Лукашенко получил 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%. После этого в республике начались массовые протесты и стычки с силовиками.