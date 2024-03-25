Мир 25 марта 2024, 08:10 Почти 30 палестинцев погибли в результате ударов Израиля по Рафаху в Газе WAFA: почти 30 палестинцев погибли в результате ударов Израиля по Рафаху Unsplash

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Не менее 27 палестинцев за минувшие сутки стали жертвам ударов израильских военных по жилому сектору в городе Рафах на юге Газы. Об этом написало агентство WAFA.

Под ударами оказались пять домов, в числе погибших есть женщины и несовершеннолетние. По данным издания, Израиль также атаковал районы, расположенные недалеко от больницы «Аш-Шифа». Здесь погибло неустановленное число людей. При этом израильские военнослужащие объявляют по громкоговорителю, чтобы медицинский комплекс эвакуировали.

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Ранее Миздрав Газы сообщил, что число погибших при ударах Израиля превысило 31 тысяч человек. Ранения различной степени тяжести получили более 72 тысяч человек. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал, что военная операция может завершиться в течение месяца.