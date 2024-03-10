Мир 10 марта 2024, 17:28 Число погибших в Газе превысило 31 тысячу Минздрав Газы: число жертв израильских ударов достигло 31 045, пострадали 72 654 Abed Alrahman Alkahlout/Keystone Press Agency/globallookpress

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Число жертв в секторе Газа превысило 31 тысячу человек, сообщила пресс-служба Минздрава палестинского анклава. Пострадали свыше 72 тысяч человек.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 31 045, пострадали 72 654 человек», — указано в заявлении.

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Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день движение ХАМАС выпустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль нанес ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны».

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сравнил премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху и его кабинет министров с нацистами из-за действий в Газе. Происходящее в палестинском анклаве выходит за рамки толерантности. Двум миллионам человек пришлось покинуть свои дома.