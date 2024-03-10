Мир 10 марта 2024, 22:37 Нетаньяху раскрыл сроки завершения военной операции в секторе Газа Нетаньяху: операция ЦАХАЛ в секторе Газа может закончиться через 1-2 месяца Unsplash

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Израильская военная операция против участников палестинского движения ХАМАС в секторе Газа может закончиться через один-два месяца. Об этом заявил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху в беседе с Politico.

По его словам, бойцы ЦАХАЛ ликвидировали три четверти террористических батальонов палестинской группировки.

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«И мы близки к окончанию последней части в боевых действиях. Они займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре», — сказал Нетаньяху.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. В тот день ХАМАС пустило в сторону еврейского государства тысячи ракет. Израильская сторона нанесла ответные удары и заявила о переходе страны в «состояние войны».

Ранее число погибших в палестинском анклаве увеличилось до 31 045, а пострадавших — до 72 654.