Почти 1,3 миллиона абонентов остались без света на Украине | 360°

Мир 23 октября 2022, 00:33 Почти 1,3 миллиона абонентов остались без света на Украине Офис Зеленского: в девяти областях Украины примерно у 1,3 миллиона абонентов нет света РИА "Новости"

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Жители девяти областей Украины остались без электричества после ударов по энергетической инфраструктуре, восстановить электроснабжение не удастся, заявил замглавы офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в эфире украинского телеканала «Рада».

По его словам, пострадали объекты в Волынской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Хмельницкой областях. Утром 22 октября 2,7 миллиона абонентов оставались без электричества. К вечеру эта цифра сократилась до 1,36 миллиона абонентов.

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«Сейчас очень сложная ситуация в каждой области, практически нет необходимости конкретизировать, наша энергосистема завязана между собой, один регион связан с другим, город с городом», — пояснил Тимошенко.

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Ситуация остается сложной из-за ударов по подстанциям и генерирующим электричество объектам.

Американская журналистка Сиара Ньюджент заявила, что Россия знает уязвимое место Украины. По ее словам, за последние 30 лет Киев не изменил энергетическую системы страны, и сейчас это играет против него.

Ранее в администрации украинской столицы не исключили, что город может на несколько недель остаться без тепла. И это связано не с дефицитом газа, а с разрушением инфраструктуры.