Американские СМИ заявили, что Россия знает о главном уязвимом месте Украины | 360°

22 октября 2022, 23:31
Американские СМИ заявили, что Россия знает о главном уязвимом месте Украины
Time: Россия знает уязвимые места созданной во времена СССР энергосистемы Украины
Украина благодаря советским инженерам получила развитую систему энергоснабжения, которая обеспечивала города универсальным отоплением. Именно эта отрасль стала главным уязвимым местом страны, и Россия об этом хорошо знает, считает обозреватель американской газеты The Time Сиара Ньюджент.
Спустя 30 лет после получения Украиной независимости централизованное теплоснабжение составляет львиную долю выработки тепла в стране. По данным на 2021 год, 53% городских хозяйств полагались именно на него, отметила журналистка. По словам Ньюджент, Москва обладает глубокими знаниями о тепловой системе, построенной в советскую эпоху. И это играет против Украины, подытожила она.
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Россия с 10 октября наносит точные удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам Украины. Таков был ответ на теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября. Руководство РФ полагает, что к нему причастны украинские спецслужбы. Ранее жители Киева показали видео обесточенного города, не работали даже светофоры на дорогах.
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