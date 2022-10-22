Американские СМИ заявили, что Россия знает о главном уязвимом месте Украины | 360°

Мир 22 октября 2022, 23:31 Американские СМИ заявили, что Россия знает о главном уязвимом месте Украины Time: Россия знает уязвимые места созданной во времена СССР энергосистемы Украины YouTube

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Украина благодаря советским инженерам получила развитую систему энергоснабжения, которая обеспечивала города универсальным отоплением. Именно эта отрасль стала главным уязвимым местом страны, и Россия об этом хорошо знает, считает обозреватель американской газеты The Time Сиара Ньюджент.

Спустя 30 лет после получения Украиной независимости централизованное теплоснабжение составляет львиную долю выработки тепла в стране. По данным на 2021 год, 53% городских хозяйств полагались именно на него, отметила журналистка. По словам Ньюджент, Москва обладает глубокими знаниями о тепловой системе, построенной в советскую эпоху. И это играет против Украины, подытожила она.

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Россия с 10 октября наносит точные удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам Украины. Таков был ответ на теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября. Руководство РФ полагает, что к нему причастны украинские спецслужбы. Ранее жители Киева показали видео обесточенного города, не работали даже светофоры на дорогах.

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