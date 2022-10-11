Важное 11 октября 2022, 16:22 Поделиться Telegram

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Viber Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО — Столтенберг Генсек НАТО Столтенберг заявил о недопущении победы РФ в конфликте на Украине РИА Новости

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Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщил ТАСС.

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