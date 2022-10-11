Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО — Столтенберг | 360°

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11 октября 2022, 16:23

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11 октября 2022, 16:22

Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО — Столтенберг

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11 октября 2022, 16:20

Сотрудники «Мострансавто» помогли женщине найти потерявшегося ребенка в Подольске

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11 октября 2022, 16:19

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11 октября 2022, 16:19

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11 октября 2022, 16:18

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Подмосковье

11 октября 2022, 16:13

Подмосковье поделится опытом развития энергетики на международном форуме

Важное

11 октября 2022, 16:22

Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО — Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг заявил о недопущении победы РФ в конфликте на Украине

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Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщил ТАСС.

НАТО

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