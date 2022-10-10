Путин заявил о массированном ударе высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины | 360°

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Путин заявил о массированном ударе высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины

Президент Путин: в случае продолжения терактов Киева в России ответы будут жесткими

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Утром 10 октября был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«В случае продолжения терактов Киева на территории России ответы РФ будут жесткими», — отметил глава государства.

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Путин попросил главу Минобороны РФ доложить на Совбезе о результатах удара по объектам на Украине.

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По словам президента, Киевский режим давно использует террористические методы.

Кроме того, Путин обвинил Киев в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток». По его словам, Украина совершила три теракта против Курской АЭС, подрывая ЛЭП. Но серьезных последствий терактов удалось не допустить. Российский лидер назвал «атомным терроризмом» атаки Киева против Запорожской АЭС.

Ранее президент РФ заявил, что губернаторы должны контролировать вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации.

Специальная военная операция РФ на Украине

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